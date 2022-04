Man kommt nicht drum herum - eine Entscheidung muss getroffen werden

Kanzler Scholz, Minister*innen geraten anscheinend immer mehr unter Druck.



Offenbar setzen die Bestrebungen des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall die Bundesregierung unter Druck

Wissenswertes über Rheinmetall:

Medienberichten zufolge soll der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bei der Bundesregierung die Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine beantragt haben.Dabei soll es sich um 88 Leopard Panzern des Typs 1A5 im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro und 100 ältere Marder - Schützenpanzer handeln.Worum geht es hier eigentlich, um schnelle Hilfe, um schnelles Geld, oder beides?Oder ist diese Frage nicht erlaubt?Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiges Unternehmen in den Märkten für umweltschonende Mobilität und bedrohungsgerechte Sicherheitstechnik. Rheinmetall nimmt nach eigenen Angaben eine weltweite Spitzenposition als Automobilzulieferer für Module und Systeme rund um den Motor ein. Des Weiteren ist Rheinmetall ein Systemhaus für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik.Der Aktiewert hat innerhalb eines Jahres kräftig zugenommen. 52 Wochen Tief = 76,24 Euro. 52 Wochen Hoch = 224,90 Euro. Bei Beitragseinstellung lag der Aktienkurs bei 216,20 Euro.Bemerkung in eigener Sache:Politik, Politiker, Krieg, Waffen, Waffengeschäfte, Flüchtlinge, Kriminalität ..., heikle Themen und nicht jedermanns Sache! Mir ist es aber wichtig, Sie bestmöglich zu informieren. Allerdings möchte ich bei dem vorliegendemThema auch darauf hinweisen, dass ich die oben genannten Informationen von Dritten erhalten habe. Ich gebe die Informationen so, bzw. wortähnlich an Sie weiter, wie sie mir zur Verfügung gestellt wurden. Die Angaben lassen sich aber leicht überprüfen. Aktuell gibt es zahlreiche Medienberichte bezüglich der Anfrage an die Bundesregierung um Erlaubnis schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, bzw. zu verkaufen.