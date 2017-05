Anzeige

Männer-Broschüre

Die Broschüre "Familienbewußte Personalpolitik für Väter - So funktioniert`s Wie Unternehmen Väter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen können" ist kostenlos beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 11018 Berlin, erhältlich. Sie stammt aus dem Jahre 2014; ihr Umfang beträgt 38 Seiten.



Wie profitieren Unternehmen von einer väterfreundlichen Personalpolitik? Wie funktioniert Elternzeit? Auf welche Arbeitsbedingungen sollte geachtet werden? Dies sind nur einige der Handlungsfelder, die angesprochen werden.



Auf den ersten Blick jubeln überzeugte Männerrechtler: Endlich wird was gegen die Vorherrschaft des Feminismus und der Emanzipation der Frau unternommen.



Bei genauerem Hinsehen wird schnell deutlich, daß die Politik hier noch deutlichen Nachhol- und Handlungsbedarf in der Familien- und Männerpolitik hat. Wer als Mann auch Verantwortung für seine Familie übernehmen möchte, muß schon deutlich mehr Unterstützung erhalten als bisher.

