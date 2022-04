Machen, worauf es ankommt.

Wahlplakate - Unterwegs entdeckt!



Die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen findet am 15. Mai 2022 statt.

Wie üblich, sind die Wahlplakate für die NRW Landtagswahlen der einzelnen Parteien im öffentlichem Raum angebracht, plakatiert ... und die dementsprechenden Flyer verteilt worden. Die Liste der Wahlkampfslogans ist bekanntlich lang. Die Slogans nicht unbedingt immer beeindruckend, überwältigend, oder überzeugend!Ja!, zugegeben - es ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, die passenden Worte in einer Zeit, wo fast alles in einer Schieflage geraten ist, wo eine Krise die nächste Krise ablöst, zu finden. Deshalb hat mich dieses, hier im Beitrag gezeigte Wahlplakat der CDU anlässlich der NRW-Landtagswahlen 2022 schon irgendwie überrascht.