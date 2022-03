Literatur über das Bundesjustizministerium

Das Bundesministerium der Justiz stellt sich anhand der Broschüren "Aufgaben und Organisation des Bundesministeriums der Justiz" sowie "Das Bundesministerium der Justiz in Berlin-Mitte" selbst vor.



Die erste Broschüre hat einen Umfang von 16 Seiten; sie stammt aus eine Zeit, als Sabine Leutheusser-Schnarrenberger noch den Posten innehatte. In leicht verständlicher Form werden hier Aufbau, Arbeit sowie Geschäftsbereiche beschrieben.



Die zweite Broschüre beschreibt Architektur sowie Geschichte des Dienstgebäudes seit den Anfängen des Ministeriums. Der Umfang beträgt 10 Seiten, ein Jahr der Veröffentlichung ist nicht angegeben.



Auch wenn sie auf den ersten Blick veraltet und offensichtlich oberflächlich erscheinen mag, bietet diese Literatur einen guten Einstieg in das Thema.

Gefällt mir