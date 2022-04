Lindner für schwere Waffen

"Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen."

"Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen", sagte Lindner in Washington. Der FDP-Chef brachte sich aus Washington, wo er laut Medienberichten wegen einer Coronainfektion in einem Hotel in Quarantäne verweilt, in dem Parteitag der in Berlin stattfand, virtuell ein.Warum eigentlich dieser Worlaut: "Gewinnen", fragte ich mich, als ich diese Videoübertragung vernahm.Aber hallo, was heißt denn jetzt auf einmal "gewinnen"! - Sprach man in der Vergangenheit nicht davon, dass man für die Ukraine Waffen zur "Verteidigung" liefern möchte, damit die Ukraine diesen russischen Angriffskrieg abwehren, sich verteidigen kann? "Gewinnen", hört sich das nicht ein Stück weit mehr an. Irgendwie kommt mir die Wortwahl immer massiver vor. Anscheinend trifft mein Gefühl - dem Vergleich mit den 1000 Millimeter zu. Wie hatte ich es noch in dem Beitrag von Volker Dau: ("Ukrainekonflikt wohin wird uns das führen? Wie sollen "wir" uns verhalten") im Kommentarbereich eingeschrieben: "Wenn ich 1 Meter heranziehe, also als Maßstab für diesen Krieg festlege in dem wir hineingezogen werden könnten, dann verspüre ich es wie folgt: 1 Meter, sind 1000 Millimeter, ich habe das Gefühl, dass wir uns mit jedem Tag der vergeht um einen Millimeter mehr an diese tausend Millimeter annähern."Einige Informationen zum Beitrag aus folgendem Artikel entnommen: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/f... Foto: Screenhot Zweites Deutsche Fernsehen (ZDF) Nachrichtensendung: Heute Journal