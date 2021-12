Kriegen wir in unserem Land eigentlich nichts mehr auf die Reihe?

Der Wille ist anscheinend wohl da, und trotzdem scheint es irgendwie nicht zu funktionieren!

Anscheinend kann sich Deutschland aus dem Krisenmodus nicht befreien.

Von wegen Sommermärchen und so ...

Die Corona-Infektionszahlen höher als 2020 zur selben Zeit! Die Booster-Impfungen kommen zwar voran, leider nur nicht so wie nötig, oder wie man es sich wünscht. Die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen an Sonn- und Feiertagen, wie im letztem Jahr immer noch nicht verlässlich! Die gute Nachricht, die Impfungen, also die Zahl der Impfwilligen nimmt an Fahrt auf. Der neue Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach packt es anscheinend richtig an!Pleiten, Pech und Pannen bei Großprojekte. Die Modernisierung des Landes nicht so wirklich erkennbar!Krisen, wie beispielsweise die Coronakrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Finanzkrise, Krise des Artenaussterbens ... immer noch im Krisenmodus. Auch bei der Digitalisierung scheint es nicht richtig voran zu gehen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beziffert den Modernisierungs-Rückstand der Schulen auf mehrere Jahre. Und in Sachen Internet-Geschwindigkeit liegt Deutschland sogar hinter sehr armen EU-Ländern wie Rumänien oder Ungarn.Umweltministerin Lemke fordert mit Blick auf das Insektensterben, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft erheblich zu reduzieren, wie es heute wieder einmal vernommen werden konnte. Ein leidiges Thema, was bis heute nicht vom Tisch ist. Im Gegenteil, die Pestizideneinbringung hat sich sogar noch weiter erhöht! Der absolute Kracher: "Lemke will Umwelt nicht Wohnungsbau opfern." Also, das ist ja wohl total schräg!Ja und der neue Bundes-Landwirtschaftsminister Cem Özdemier scheint mir ja eine besondere Landmarke zu sein, er fordert, die Lebensmittelpreise zu erhöhen, weil viele Deutsche sich ungesund ernähren und deshalb zu dick sind.

Deutschland ist zu dick, Lebensmittelpreise sollen steigen

, so die aktuellen Schlagzeilen.Aber hallo, gehts noch!Man kann nur hoffen, dass die neue Bundesregierung all diese Problemfelder und viele weitere Probleme, die hier unerwähnt blieben, endlich mit Verstand anpackt. Stillstandspolitik war hoffentlich gestern!