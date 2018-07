KinderLos, Anspruch und Wirklichkeit, kleine Opfer zu retten gelingt fast nie !

Duisburg : Brunnen | Heinz Sprenger, erster Kriminalkommisar ( a.D.) war erster Ermittler bei der Mordkommission Duisburg. 2009 ausgezeichnet mit dem höchsten Verdienstorden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter ( Bul le Merite ). Heinz Sprenger arbeitet weiterhin als Dozent für Kriminalistik und Kriminaltechnik an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in NRW.Gemeinsam mit Dr. Ralf Kownatzki ist er der Gründer der Hilfsorganisation RISKID( Risiko- Kinder - Informatiossystem Deutschland).Der ehemalige Leiter für Gewalt – und Tötungsdelikte war

„ der erste am Tatort, der meist zu spät kam“. „ Den Täter zu überführen, gelingt fast immer – die Opfer zu retten – fast nie !

Die Wirklichkeit sieht anders aus.

„KinderLos“,

Was fordert der Autor ?

„ Die Politik schiebt die Verantwortung an die Jugendbehörden ab „

Die Kinder aus Problemfamilien müssen von einem Mediziner ( Arzt) begutachtet werden, Frühzeitiges und richtiges Handeln kann Leben retten.

Jugendrichter

Heinz Sprenger kämpft seit Jahren für die schwächsten unserer Gesellschaft, die Kinder.Jede Woche werden nach wie vor. Der Kinderschutz in Deutschland steht oft aus verlorenem Posten. Die Politiker Deutschlands schreiben sich sehr gerne das Wohl der Kinder auf die „Fahne“Das Jahr 2005 war für Heinz Sprenger prägend.. 5 Einzelschicksale in denen er als zuständiger Ermittler die Aufgabe hatte, den Täter zu ermitteln.Es gelang.ein Buch in dem der Kriminalkommisar Bilder der Grausamkeiten dem Leser vor Augen führt. Er beschreibt das unendliches Leid, das die wehrlosesten unserer Gesellschaft durchleben mussten, bis der Tod sie endlich erlöste. Nachzulesen wie manipulativ die Täter versuchen, das grausame Ereignis durch Lügen zu verschleiern.Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch, Bereiche die nach wie vor in Deutschland ein Tabu-Thema sind.wird dieses Thema in der Berliner Politarena behandelt.Viele zuständige Stellen die nicht Hand in Hand arbeiten können und dürfen.Nach den grausamen Tötungsdelikten der letzten Jahre ( Ben, 3 Jahre, Yagmur 3 Jahre u.a.) hat sich in den Jugendbehörden kaum etwas getan. Nach wie vor sind die Mitarbeiter /innnen grenzenlos überlastet und unterbesetzt. Bis zu 130 Familien hat ein Mitarbeiter zu betreuenEin/e Sozialarbeiter/ in ist kein Arzt - geschweige den ausreichend geschult oder weitergebildet. Diese Staatlich Beauftragten Mitarbeiter habenDoch nicht nur die Jugendbehörden sind am Limit und weisen erhebliche Defizite auf. Es sind alle in sich greifende Institutionen.Ihnen fehlt schlicht und ergreifend die Fachkompetenz, hier ein Beispiel:

Ein Richter für Insolvenz ist verpflichtet Fortbildungen zu besuchen !

Ärzte

RISKID

Ein Jugendrichter der über das Schicksal ganzer Familien entscheiden muss-Ärzte müssen sich digital vernetzen und unter sich Deutschlandweit austauschen könnenHier spricht der Autor das Thema „Ärzte hopping“ an .Eltern die ihre Kinder misshandeln wechseln sehr gerne den Arzt um Gewalttaten zu verschleiern. Eine Überprüfung wäre denkbar einfach durch ein streng verschlüsseltes Digitales System in dem sich nur Ärzte informieren können ( Solch ein System ist bereits vorhanden,stellt es angemeldeten Ärzten zur Verfügung ).Die Politik ist bei dieser wichtigen Vorsorgemaßnahme mit absoluter

„ Taubheit auf beiden Ohren“ behaftet“

Heinz Sprenger themaitisiert auch die gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern die sogenannten U- Untersuchungen, auch hier hat sich nichts verändert.

Anzeigepflicht

Bei diesem Thema gilt: Täterschutz vor Opferschutz„Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch sindDer Gesetzgeber hat eine Großzahl von Paragraphen erarbeitet um solche Straftäter ( meist das direkte Umfeld des Kindes ) rechtlich zu verfolgen. Doch eine generelle Anzeigepflicht gibt es nicht;

wenn ein Vater, Onkel, Opa oder Bekannter ein Kind sexuell missbraucht- oder schlägt kann der Täter unbehelligt in unserem Land Leben und sich frei bewegen, auch wenn es der Jugendbehörde bekannt ist. Keine Anzeige- Keine Strafverfolgung !

Vorratsdatenspeicherung

Das viel umstrittene Thema Datenschutz:Vorratsdatenspeicherung ist wichtig und nötig bei diesem Thema.Der schwer sexuell missbrauchte 9 - jährige Junge der von seiner Mutter und dessen Lebensgefährte zum Sex im Internet gegen Bezahlung angeboten wurde oder das kleine Mädchen das zur Identifizierung durch das BKA gesucht wurde , das sind die Fälle bei denen eine Vorratsdatenspeicherung zur Ergreifung von Pädophilen Menschen und Befreiung der Kinder aus dessen kranken Fängen helfen kann.Kinderpornographie und der mit eingehende sexuelle Missbrauch muss verhindert werden können.

Auch in dieser Thematik gilt: Täterschutz vor Opferschutz

Weckruf,

"KinderLos" ein Buch das jedem Interessierten und denjenigen dem Kinder am Herzen liegen ist Lesenswert und zu empfehlen, nach dem Bestseller von Prof. Dr. Michael Tsokos und Frau Dr. Guddat „Deutschland misshandelt seine Kinder“, ein erneuterden auch Politiker endlich zur Kenntnis nehmen sollten.Ein Appell;

Nicht nur an runden Tischen beraten, sondern auch die Fachleute die täglich mit diesen Schicksalen konfrontiert werden Tatkräftig zu unterstützen und Forderungen endlich umzusetzen.



Öffnet endlich eure Ohren, Ihr habt die Macht und die Mittel den schwächsten und unschuldigsten dieser Gesellschaft zu helfen.

Ein Kind hat das Recht auf Unversehrtheit

Danken möchte ich Heinz Sprenger für die Bereitstellung seines Portraits und sein grenzenloses Engagement für die schwächsten unserer Gesellschaft.

Wie steht es so schön geschriebenDie Mit „ gekennzeichneten Passagen sind Zitate aus dem Buch KinderLos von Heinz Sprenger.Das Buch KinderLos kann in jedem Buchhandel oder Online erworben werden.gb