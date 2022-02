"Hallo Twitter!" - Erster Bundeskanzler bei Twitter

Herzlich Willkommen - Olaf Scholz bei Twitter

Mit Olaf Scholz ist erstmals ein deutscher Bundeskanzler offiziell bei Twitter vertreten.

Rund zwei Monate nach der Vereidigung des SPD - Politikers ging der Account (at) bundeskanzler am Sonntag den 13.02.2022 an den Start. Nach einem Glückwunsch an den wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hieß es dort "Hallo Twitter!",bedankt sich eine Kommentatorin bei Twitter.