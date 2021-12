Gegen Hass im Netz - die bayerische Broschüre

Die Broschüre "Gegen Hass im Netz Umgang mit Hasspostings: Handlungsempfehlungen für Social Media Manager behördlicher Accounts" ist kostenlos beim Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Odeonsplatz 2, 80539 München, www.innenministerium.bayern.de erhältlich. Auf 16 Seiten gibt sie den Sachstand des Jahres 2020 wieder.



Die Ausführungen sind (natürlich?) sehr allgemein gehalten und werfen so die Frage auf, ob eine solche Broschüre auch aus einem anderen Bundesland kommen könnte.



Die Broschüre ist auch in einer anderen Hinsicht unkonkret. Wann liegt (strafwürdige) Haßrede vor? EIn Beispiel aus dem analogen Leben: Dürfen Fußball-Fans auf Reisen die gegnerische Mannschaft und deren Anhänger ungestraft als "Hurensöhne" beschimpfen (weil gut hörbar skandierend)=



Es fehlen Hinweise, was im Rahmen der üblichen Höflichkeit erlaubt ist und was nicht.



Die Broschüre müßte dringend überarbeitet werden.

