Europa-Informationen

Die Bundeszentrale für politische Bildung, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, gibt die Quartalszeitschrift "Informationen zur politischen Bildung" heraus. Einzelhefte sind dort genauso erhältlich wie ein kostenloses Abonnement. Die ISSN lautet 004-9408.



Die Nummer 345 ist im 4. Quartal 2020 erschienen. Der Umfang beträgt 84 Seiten, die Auflage 420.000. "Europäische Union" lautet der Titel. Dr. Otto Schmuck, Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Dr. Barbara Lippert und Dr. Melanie Piepenschneider sind die Autoren.



Das vorliegende Heft bietet zweierlei. Zum einen gibt es politikwissenschaftliches Grundlagenwissen hinsichtlich Geschichte und Organe der EU. In einem zweiten, weiteren Schritt werden aktuell wichtige Politikfelder beschrieben. Die Finanz-, Corona-, Binnenmarkt-, Außen und Umweltpolitik seien hier als Beispiele genannt.



Die (eingeheftete) Beilage "Infoaktuell - Die Europäische Union im Unterricht" soll Hilfestellungen für den schulischen Unterricht geben.



Das Heft kann natürlich nur idealtypische Ausführungen bieten; wer tagesaktuelle Informationen wünscht, wird sich an andere Informationsquellen wenden müssen, beispielsweise im elektronischen Shop der Bundeszentrale (erreichbar unter www.bpb.de).



In der vorliegenden und hier besprochenen Form bietet das Heft eine gut gemachte Einführung in das Thema.

