EuGH

Der Gerichtshof der Europäischen Union, Rue du Fort Niedergrünwald, 2925 Luxemburg - Stadt / Großherzogtum Luxemburg, stellt sich auf Anfrage hin in verschiedenen Broschüren selbst vor.



Da wäre zunächst die Broschüre "Der Gerichtshof der Europäischen Union Garant für die Wahrung des Unionsrechts im Interesse von 500 Millionen Bürgern" zu nennen. Umfang: 26 Seiten. Erscheinungsjahr>: 2019. ISBN:: 978-92-829-3053-3.



In moderner, poppiger >Form bietet diese Publikation Informationen zum Aufbau, Arbeitsweise und Statistik dieser europäischen Gemeinschaftseinrichtung.



Die >Veröffentlichungen "Der Gerichtshof und die Gesundheitsversorgung" (Erscheinungsjahr: 2018; ISBN: 978-92-829-2969-0), "Der Gerichtshof und die Rechts von Fluggästen" (Erscheinungsjahr: 2017; ISBN: 978-92-829-2619-2), "Der Gerichtshof und die Gleichbehandlung" (Sachstand: 2020; 35 Seiten; ISBN: 978-92-829-3510-1) sowie "Der Gerichtshof und die Rechte der Verbraucher" (Veröffentlichungsjahr: 2018; 24 Seiten; ISBN: 978-92-829-2664-2) seien hier genannt.



Sie stellen n Hochglanzcharakter beispielhaft die Arbeit des EuGH vor. In der medialen öffentlichen Berichterstattung ist der Europäische Gerichtshof eine Randerscheinung. Für politisch interessierte Leser ist es daher schon interessant, sich diese o. g. Publikationen zu besorge und zu Gemüte zu führen. Dies kann schon zu einem besseren Verständnis europäischer Politik führen

