Ein trockener Sommer, ein schwerer Herbst und ein harter Winter

Der Sommer sonnig und schön,

schwerer Herbst

harten Winter

sehr harten Winter

nur wieder einmal zu trocken. Und die Herbst- und Winteraussichten werden mit "schwer" und "hart" angegeben, so zumindest die Aussagen/Prognosen der Bundesminister Karl Lauterbach und Robert Habeck.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach befürchtet angesichts der derzeit steigenden Corona-Infektionszahlen im Herbst eine deutliche Verschlechterung der Corona-Situation."Es wird einwerden, wir müssen vorbereitet sein", sagte der SPD-Politiker am Freitagabend, 01.07.2022 in den ARD - "Tagesthemen". Sorgen bereitet Karl Lauterbach besonders die BA.5 Corona-Variante, die sich gerade ausbreitet.Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Energie schwört Deutschland wegen der, mit aller Wahrscheinlichkeit eintretenden Energieknappheit aufein.Lars Klingbeil (SPD) sprach in der Sendung bei Markus Lanz, sogar von einemIn Anbetracht der aktuellen Situation und des Hundertjährigem Kalender könnte es tatsächlich hart werden, dieser kommende Winter 2022/23.Denn laut Hundertjährigem Kalender deutet einiges auf Schnee und Kälte hin. Der Dezember soll demnach mit Schnee, Frost und Kälte starten, die sich im Monatsverlauf sogar noch verstärken soll.

Schlusswort:

Der kommende Herbst, vielleicht ein schwerer Herbst, der nächste Winter kann ganz schön hart werden! Und meist kommt es anders als man denkt!Deshalb, lasst Euch nicht die gute Laune verderben, genießt den Sommer, die Ferien, die Natur, den Urlaub, eure Freizeit und alles schöne was uns das Leben bietet.Mit besten WünschenSimon W.