EFTA

Die EFTA - Europäische Freihandelszone besteht aus den Ländern Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein. Postalisch ist sie unter der Anschrift EFTA, Sekretariat, Rue Joseph 12 - 16, 1000 Brüssel / Belgien erreichbar. EIne Anfrage nach Informationsmaterial ist dort zwar möglich, die Antwort aber wenig zielführend: als deutschsprachiger Leser ist man wohl nicht unbedingt (wie in meinem Falle) an englischsprachiger Literatur interessiert. Aber egal - wer möchte, kann ja sein Glück versuchen und erhält dann Materialien in seiner Landessprache.

