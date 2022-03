Die Kaufkraft sinkt, man bekommt weniger für's selbe Geld - Wie geht es weiter? Steht am Ende der Prellbock?

Leben wird immer teurer! Und die deutsche Staatsverschuldung steigt und steigt



... und die Preisspirale dreht sich aktuell nur in eine Richtung - nach oben!

von Januar 2021 bis Januar 2022 um 7,2%.

"Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sichVor allem die Preise für Energieprodukte lagen mit +20,5% deutlich über der Gesamtteuerung (Dezember 2021: +18,3%).Binnen Jahresfrist erhöhten sich die Kaufkraftpreise um 24,8% und die Preise für Haushaltsenergie um 18,3%. Unter den Produkten für Haushaltsenergie verteuerten sich vor allem leichtes Heiztöl (+51,9%) Erdgas (+32,2%) und Strom (+11,1%)."(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Der Preisauftrieb wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, heißt es. Die Angaben der Faktoren, bzw. Auslöser sind vielfältig und weitreichend, teilweise auch spekulativ, oder fadenscheinig, einige davon auch hausgemacht, wie ich finde - sie erstrecken sich von Energiekrise, Klimakrise, Coronakrise, Wohnungsnot, Lieferengpässe bis hin zum Halbleiter-Mangel.Anscheinend steuern wir in eine unauhaltsame Finanzkrise. Wirtschaftsexperten sagen heute schon einen Mega-Aktien-Absturz voraus. Wer trägt dann eigentlich die Verantwortung, wenn wir tatsächlich in einer neuen Finanzkrise abstürzen. Ja, wie war das noch mit dem Amtseid in Artikel 56 des Grundgesetzes: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden ... usw."

6 Monate nach Angela Merkel: Wohin man auch sieht, man sieht ein schwarzes Loch!