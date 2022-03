Der deutsche Reisemarkt - die Broschüre

Die Broschüre "Der deutsche Reisemarkt Zahlen und Fakten 2018" ist kostenfrei beim Deutschen Reiseverband, Schichlerstraße 5 - 7, 10179 Berling, www.drv.de erhältlich. Auf 48 Seiten gibt sie den Sachstand des Berichtsjahres wieder.



Auf den ersten Blick mag die Broschüre total veraltet erscheinen - sie gibt schließlich den Sachstand vor der Corona-Pandemie wieder. "Die Zahlen mpssen seitdem doch massiv in den Keller gegangen sein," mag der unbefangene Leser nun sagen.



Das kann natürlich (und wird tatsächlich) auch so sein. Gleichzeitig ist die Broschüre aber auch eine interessante Einführung in das Thema. Welche Formen des Reisens und welche Ziele im In- und Ausland gibt es? Welche Ziele steuern Ausländer bei uns in Deutschland an? Wieviel Geld geben Reisende und Urlauber wofür aus? Wie sieht die Bedeutung von Reisebüros und Reise(verkehrs)unternehmen aus?



Schaut sich der geneigte Leser die präsentierten Zahlen genauer an, wird schnell deutlich, welche Bedeutung Reisen und Urlaub bei uns genießt, auch während und nach der Pandemie.



"Die Reisewirtschaft Alle Ziele. Eine Stimme." lautet nicht umsonst das Motto des Verbandes.

Gefällt mir