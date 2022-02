Vorbildlich sieht anders aus!

Das sind sie, unsere neuen Eliten!

Nach zwei Jahren Pandemie haben sie es immer noch nicht kapiert.Ich muss sagen, man kann ja sagen oder denken was man will über Angela Merkel, aber unsere Ex-Kanzlerin, hat sich in Angelegenheit Corona oder sonstigen Sprach- und Benimmregeln immer vorbildlich und korrekt verhalten.