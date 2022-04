Corona-Neuinfektionen: Inzidenz steigt zum vierten Mal in Folge

Inzidenz steigt zum vierten Mal in Folge.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135.079 Corona-Neuinfektionen. 234 Todesfälle wurden binnen 24 Stunden verzeichnet.Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am vierten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstag mit 821,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert noch bei 733,4 gelegen.Laut Medienberichten, bzw. dem RKI, dürften die tatsächlichen Gesamtzahlen aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.Quelle: Internetrecherche, ZDFtext-Nachrichten, sowie https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell... In Anlehnung des Beitrags: https://www.myheimat.de/duisburg/ratgeber/21042022...