Broschüren, Broschüren

Die Broschüre "Aktienanlage ist Kopfsache Die Einstellung der Deutschen zur Aktie" ist kostenfrei beim Deutschen Aktieninstitut in Frankfurt / Main erhältlich. Sie stammt aus dem Jahre 2015 und hat einen Umfang von 24 Seiten. Sie gibt die Ergebnisse einer Meinungsumfrage in der deutschen Bevölkerung wieder und interpretiert sie.



Die Broschüre ist Teil der Schriftenreihe "Studien des Deutschen Aktieninstituts", gehört also mit zu dessen Öffentlichkeitsarbeit, ohne dabei platten Hochglanzcharakter zu haben.



Wer sich für Aktien interessier und schon über Grundlagenwissen verfügt, gehört zur Zielgruppe dieser Veröffentlichung.









Die Broschüre "Extremistischer Salafismus als Jugendkultur Sprache, Symbole und Style" ist kostenlos beim Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen erhältlich. Auf 88 Seiten gibt sie den Sachstand des Jahres 2016 wieder.



Anschaulich werden hier Merkmale und Ideologie des Salafismus als militant-extremistische Ideologie beschrieben. Die Zielrichtung ist auch, die Leser dafür zu sensibilisieren, ob und wann jemand zu dem religiösen Fanatismus abgleitet.



Für interessierte Leser ohne Vorkenntnisse ist eine solche Broschüre allein schon deswegen brauchbar, weil sie einen verständlichen und anschaulichen Einstieg in die Thematik bietet.







Die Broschüre "Geschichte der Bezirksregierung Münster" ist kostenlos bei dieser mittleren nordrhein-westfälischen Landesbehörde auf Anfrage hin erhältlich. SIe ist sehr umfangreich mit Fotos ausgestattet und stellt die Dienstgebäude, die bisherigen Amtsinhaber sowie einen allgemeinen Überblick über die Geschichte vor.



Wie gesagt: Hier geht es um historische Daten und Fakten. Wer andere Informationen, z. B. zum Aufbau, Organisation und Tätigkeitsschwerpunkte, sucht, wird zu anderer Literatur greifen müssen.



Hinsichtlich Aufbau und Gestaltung gefällt die Publikation.

