Bittere Nachricht: Elektroauto zu Hause laden wird teuer

Ab sofort gibt es laut Medienberichten (erst einmal) keine Förderung für Wallboxen mehr. Der Fördertopf ist leer, die Kassen knapp!

Salopp ausgedrückt: ohne Moos nichts los!

"Wallboxen

laden Elektroautos mit Wechselstrom (AC) und verfügen in der Regel über einen einzelnen Ladepunkt mit einem Typ 2-Stecker. ... Die Ladestation schaltet auch erst den Strom frei, wenn die Verbindung zum Auto besteht – das sorgt für zusätzliche Sicherheit. Dabei wird auch die Ladeleistung geregelt."Eine weitere bittere Nachricht: "Wirrwarr an öffentlichen E-Ladesäulen. Im Schnitt braucht jeder E-Autofahrer drei Ladekarten verschiedener Anbieter" heißt es in einem Artikel.