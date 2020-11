Duisburg : Böllertsee |

Sechs-Seen-Platte



Den sonnigen Tag gestern haben wir genutzt für einen Spaziergang an der Sechs-Seen-Platte.

Vorher kurz bei Cafe Dobbelstein, Kalkweg, angehalten und Wurstbrötchen abgeholt, und dann ein wenig an den Seen gelaufen.



Hier ein paar Eindrücke vom Wambach-, Wolfs- und Böllertsee