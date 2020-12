Impressionen von der A40 Brücke ....

Da ich eigentlich auf einen Bussard hoffte, den ich am 18.12. gesehen hatte (Bild 7), bin ich mit dem Vario 100-300 (KB 200-600) an der Kamera losgezogen, ohne ein zweites, kleineres Objektiv.Der Vogel war nicht da, und das Objektiv war eigentlich die falsche Wahl.Dachte ich. Aber das Licht war reizvoll.Also bin ich ein wenig mehr hin und her gelaufen und habe versucht, die Brücke, die bald nicht mehr sein wird, mit 200mm (KB) auf die Speicherkarte zu bannen.Geht offenbar auch ohne Weitwinkel, oder?