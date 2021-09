Anzeige

Was geht?

"Was geht?" heißt eine Schriftenreihe, die von der Bundeszentrale für politische Bildung, Adenauerallee 86, 53133 Bonn, www.bpb.de herausgegeben wird und dort kostenlos erhältlich ist. Was Gestaltung und Inhalt anbelagt, wendet sich die Schrifenreihe offensichtlich an eine junge sowie jugendliche Leserschaft.



die Ausgabe Eins / 21 trägt den Titel "Das Heft über Geschlechter, Liebe und Grenzen": Es hat einen Umfang von 34 Seiten.



In poppiger Aufmachung beschäfttigt es sich mit dem TItelthema. Die Seitengestaltung / das Layout ist farbig gestaltet. Cartoons gibt es genauso wie Quellcodes, Sprechblasen, großformatige Farbfotos u. v. m. Die Sprachze ist auch Jugend gemacht. Die Leser sollen so an das Titelthema herangeführt werden. Wie erfolgreich die Schriftenreihe ist, weiß die Bundeszentrale wohl selbst am besten.

