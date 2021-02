Anzeige

Verne und der Schuß am Kilimandscharo

Jules Ferne: Der Schuß am Kilimandscharo; Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt/ Main o. J., 121 Seiten; ISBN: 3-436-01253-X



J. T. Maston ist ein Mathematikgenie. Er berechnet für die Praktische Nordpolgesellschaft voraus, was getan werden muß, damit die Erdachse genau durch den Nordpol zeigt. Ob sich seine theoretischen Überlegungen wohl auch in die Praxis umsetzen lassen?



Verne greift hier ein zeitgenössisches Thema auf, nämlichdie Entdeckung und Erkundung der Welt. Ergänzt um eine Liebesgeschichte wird eine Abenteuergeschichte mit internationaler Beteiligung daraus. Ob sie tatsächlich Längen aufzeigt, liegt zwrs im Auge des Betrschters. Die Handlung ist aber angenehm zu lesen und mit Holzstich-Illustrationen illustriert.

