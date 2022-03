rumänisch orthodx in Düsseldorf

Sonntagvormittags verwandelt sich das Gotteshaus, irgendwie zumindest. Die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde feiert dann ihren Gottesdienst dort. Die Liturgie ist rechtgläubig, die Sprache Rumänisch, der Gottesdienst sehr gut besucht - und doch ist manches anders. Es gibt kaum Ikonen an den Wänden; der Altarbereich (für die Priester) ist aufgrund der Größe des Raumes eher angedeutet. Während der Liturgie fallen die Gläubigen auf die Knie (was in vielen anderen orthodoxen Gemeinden eher nicht üblich ist). Auch wenn die teilnehmenden Priester prächtig gewandet sind und das silberne und goldene Gottesdienstgeschirr kräftig glänut - orthodoxe Prachtentfaltung sieht anders aus.