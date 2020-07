Remscheid Deutsches Werkzeugmuseum

Warum ist das Museum ausgerechnet in Remscheid angesiedelt? Weil Remscheid früher einmal das Zentrum der deutschen Werkzeugindustrie war. Das Museum gibt es seit 1967 und ist seit Mitte der `90er Jahre an seinem jetzigen Standort untergebracht.Die Ausstellung erstreckt sich auf rund 1.700 Quadratmetern im Erdgeschoß und in der Empore. Dort oben beginnt auch inhaltlich die Ausstellung (von den Anfängen bis zum 18. Jahrhundert); das Erdgeschoß konzentriert sich auf die Zeit der Industrialisierung und das 20. Jahrhundert / Gegenwart.Natürlich gibt es die obligatorischen Lesetafeln und Vitrinen mit Ausstellungsgegenständen. Daneben bemüht sich die Museumspädagogik noch um Modernität. Mitmach-Stationen und Videos seien hier als Beispiele genannt.Wechselausstellungen ergänzen die Dauerausstellung.Eine Bushaltestelle ist direkt vor der Haustüre und wird auch vom Hauptbahnhof Wuppertal aus angesteuert. Ein Besuch im Museum lohnt sich insbesondere dann, wenn man auch noch andere Ziele im Remscheid ansteuern kann.