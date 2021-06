Anzeige

Rassismus-Buch

Christian Geulen: Geschichte des Rassismus; Verlag C. H. Beck München 2021 / Sonderauflage für die Landeszentralen für politische Bildung o. J. o. O.; 126 Seiten; ohne ISBN (Sonderauflage)



Geulen ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Koblenz-Landau.



Er geht in dem vorliegenden und hier besprochenen Buch der Frage nach, wie die Geschichte und Praxis rassistischer Ideologien und Praktiken vom Altertum bis heute aussieht. Bekannt ist, daß schon in Antike und Mittelalter bestimmte Gruppen aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Eine zusammenhängende Geschichte des Rassismus beginnt aber erst im 15. Jahrhundert, als der Begriff der Rasse entstand und auch auf Menschen angewendet wurde. Der Sklavenhandel, Antisemitismus und Holocaust sind Beispiele dafür, wie sich der Rassismus weiterentwickelte.



Sachlich und faktenorientiert gestaltet bietet das Buch eine interessante Lektüre. Sie vermischt politische Wissenschaften mit Kulturgeschichte und ist dank der allgemeinverständlichen Vorgehensweise gut lesbar.



Wer sich für das Thema begeistern kann, sollte auf jeden Fall zu der Lektüre greifen.

