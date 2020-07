Anzeige

Papiermühle Alte Dombach

Wer schreibt, der bleibt. Unter dem Stichwort "Nicht von Pappe - Die Geschichte des Papiers" lädt das LVR - Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach zu einem Besuch in Bergisch Gladbach ein.



Fachwerkhäuser in einer grünen Tallandschaft, Bachläufe und ein klapperndes Mühlrad machen das angenehme Ambiente aus.



Die Papiermühle Alte Dombach ist Deutschlands größtes Papiermuseum. Hier es geht um die Herstellung und den Gebrauch von Papier in den vergangenen 200 Jahren. Die Besucher sehen das Mühlrad beim Antrieb des Lumenstampfwerks, die Entstehung einer Papierbahn auf einer Labor-Papiermaschine.



Die PM4 ist eine Papiermaschine aus dem Jahre 1899. Sie demontriert mit ihrer 40 Meter Länge und fünf Meter Höhe den Fortschritt der Industrialisierung. Papiertheater, Freundschaftsbüchlein, historische Verpackungen und andere Papierprodukte erzählen vom Papiergebrauch in früheren Zeiten. Wie wandeln sich die Bildungsmöglichkeiten? Wie sich die Selbstversorgung hin zum Einkauf im Supermarkt und moderne Hygienestandards.



Das Museum ist auch vom Bergisch Gladbacher Bahnhof aus mit dem Bus erreichbar, am Sonntag allerdings nur eingeschränkt. Das Museum ist auch in Corona-Zeiten geöffnet, allerdings mit akzeptablen Einschränkungen.



Es gibt historische Maschinen (z. T. in Aktion) zu sehen, Lesetafeln und Videostationen. Ein Besuch lohnt sich hauptsächlich für Einwachsene, der Informationsgehalt ist eher auf sich ausgerichtet. Kindern (insbesondere kleine) wird schnell langweilig. Bei Interesse, das Museum mit Kindern zu besuchen, sei an die Museumspädagogik verwiesen. Dort können auch die Sonderausstellungen erfragt werden. Moment ist etwas über Klopapier zu sehen.

Gefällt mir