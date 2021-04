Ostergrüße aus der Kellerkirche 2.0

Duisburg : Kellerkirche 2.0 |

Schwer beschäftigt

war dieaus der Kellerkirche 2.0. Wieviel Ostergrüße zusammengestellt wurden, haben wir noch gar nicht nachgezählt. Unterschiedliche Päckchen mussten zusamengestellt werden. Kinder, Familien, Alleinstehende, ob alt oder jung, wurden berücksichtigt und in Hamborn, Neumühl, Stadtmitte und Sterkrade verteilt.Besondere Freude bereiteten die Blümchen, die wir als Spende erhalten hatten und mit verteilen konnten.Und von Freitag bis Sonntag wurden die Grüße CO2 gerecht an die Empfänger übergeben.Ostern to go durch die Jugendlichen der Kellerkirche 2.0.