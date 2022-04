Osterdeko - Dekoration - Auf Festtage eingestellt

Heimische Impressionen - Osterdekoration 2022



Egal ob drinnen oder draußen, im Garten, im Wintergarten, oder im Hof, wir haben schon seit ungefähr 6 Wochen Ostern, also dekorativ gesehen.Ob im Bad, in der Dusche, im Gäste-WC, in den Fluren, im Waschraum, in Wohn-, Ess-, Schlaf-, Gäste-, Küche, oder Büroraum, Ostern ist bei uns allgegenwärtig. Selbst die Bettwäsche, die Handtücher, die Geschirrhandtücher, die Nagellackfläschchen, die Söckchen, das Kaffeeservice, Essgeschier, die Wandbilder, die Kissen der Stuhl- und Sitzgruppe, das Toilettenpapier, die Küchenpapierrollen und die Schachtel der Zündhölzer haben wir österlich angepasst. Nur zwei Räume sind nicht einbezogen worden, und zwar der Ankleideraum und der Raum wo all die Dekorationsteile für Ostern, Sommer, Herbst und Weihnachten aufbewahrt werden.Einen kleinen Einblick möchte ich euch hier in der Bildergalerie gerne zeigen! Schaut doch mal rein!