Neue Synagoge Mainz - das Buch

Jüdische Gemeinde Mainz (Hrsg.): Neue Synagoge Mainz; Selbstverlag Mainz 2011; 114 Seitgen; ISBN: 978-3-943461-01-5



Dies ist eine Festschrift, und zwar zur Einweihung der neuen, architektonisch interessanten Synagoge der jüdischen Gemeinde in Mainz. Sie ist ein Nachfolgebau der ersten Synagoge, die im Jahre 1912 erbaut und schon 26 Jahre später gewaltsam zerstört wurde ("Reichskristallnacht" 1938).



Die zahlreichen Farbfotos zeigen es: Rein äußerlich, rein architektonisch erinnert das Gebäude keineswegs an ein Gotteshaus jeweder Religion. Das vorliegende Buch blickt daher in die Gegenwart und beschreibt die heutige Situation der Mainzer Gemeinde sowie das Synagogengebäude, seine Architektursprache sowie Entstehungsgeschichte. Auch der Festakt, mit dem die Synagoge eröffnet wird, wird hier wiedergegeben.



Das Buch wendet sich an eine interessierte Fachöffentlichkeit. Was eindeutig an der Sprache liegt. Hier wird so viel Fachwissen über jüdische Geschichte vorausgesetzt, daß die Ausführungen teilweise unverständlich sind.



Am Ende der Festschrift gibt es eine Gedenkseite der Mainzer Opfer der Shoah sowie einen Faksimilie-Abdruck der "Festschrift zur Einweihung der Neuen Synagoge in Mainz = 3. September 1912 =".



Diese Publikation ist etwas für Lokalpatrioten.

