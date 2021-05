Anzeige

Mennoniten in der Literatur

D. H. Epp: Die Chortitzter Mennoniten Versuch einer Darstellung des Entwicklungsganges derselben; Selbstverlag Odessa 1889 /Neudruck Steinbach / Manitoba, Kanada 1984; 122 Seiten; ISBN: 0-919673-74-0



Das Original aus dem 19. Jahrhundert ist eine Festschrift. Es erscheint zum 100. Jahrestag der Ansiedlung mennonitisch-deutscher Siedler im Süden Rußlands.



David Epp ist Lehrer und Prediger von Beruf, bei seinen Recherchen stützt er sich auf historische Quellen und "glaubwürdige Mitteilungen erfahrener älterer Personen".



Epps Publikation ist eine der frühesten Veröffentlichungen zu dem Thema. Lawrence Klippenstein gibt fast 100 Jahre später einen Neudruck heraus und versieht ihn mit dem Hinweis, daß im Rahmen der historischen und kirchengeschichtlichen Forschung neuere Erkenntnisse hinzugekommen sind.



Hier wird aus mennonitischer Sicht die geistige und weltliche Entwicklung der Freikirche im nicht-preußischen "Ausland", in der Fremde beschrieben.



Mit unseren heutigen Worten beschriebe: Der Autor erzählt, wie sich deutsche Glaubensflüchtling quasi als "Migranten" in der neuen Heimat entwickelten.



Epp ist kein ausgebildeter Historiker - die Quellenwiedergabe steht im Vordergrund, Anschaulichkeit und Lebendigkeit treten in den Hintergrund.



Macht aber nix - Deutschland hat in den 1990er Jahren sehr viele Spätaussiedler aus den Nachfolgestaate der früheren Sowjetunion aufgenommen. Das vorliegende Buch kann als eine Art Geschichtsbuch angesehen werden, wie es zur Auswanderung Deutscher nach Rußland kam.

