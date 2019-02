Malstücke in Recklinghausen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die Ausstellungist noch bis zum 7. April 2019 zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Kunsthalle Recklinghausen zu sehen. Prominente Künstler wie Max Ernst, Gerhard Hoehme Gerhard Richter und August Macke ergänzen zeitgenösische Positionen von (beispielsweise) Friedemann von Stockhausen, Johannes Hüppi, Wolfgang Ellenrieder, Thomas Hartmann, Olav Christopher Jenssen, Norbert Schwontkowski oder Heribert C. Ottersbach.Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit der Galerie Beck & Eggeling entstanden und zeigt gegenstandsorientierte Malerei, "real, surreal oder abstrakt und das kleine Format, da keines der gezeigten Werke größer als 50 x 40 cm sein sollte," wie es in der Einladung heißt.