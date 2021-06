Literatur Lorber-Gesellschaft

Anzeige

Die Lorber-Gesellschaft, Postfach 114, 83731 Hausham, soll an Jakob Gerber und seine doch etwas abseitigen christlich-theologischen Ausführunen Ausführungen erinnern; er zählt zu den christlichen Mystikern. Dafür gibt sie zahlreiche Broschüren heraus.



Deren Nummer 8602 trägt den Titel "Warum Jesus am Kreuz sterben mußte Geistige Aspekte". Sie hat einen Umfang von 31 Seiten.



Die Broschüre "Besessenheit und ihren Heilung Geistige Aspekte" hat einen Umfang von 32 Seiten. Ihre Nummer: 8802.



Als nächstes soll die Publikation "Vom hohen Wer des Erdenlebens Geistige Aspekte" erwähnt werden. Ihr Umfang: ebenfalls 31 Seiten (NR.: 9115)



Etwas umfangreicher (mit 36 Seiten) ist die Veröffentlichung namens "Wer ist Jesus Christus Geistige Aspekte". Ihre Nummer: 9206.



Zu guter Letz Sei die Broschüre 9921 erwähnt. Ihr Titel: "Was ist Seele, was ist Geist? Geistige Aspekte".



Ihnen ist nicht nur die zitronengelbe Schutzhülle mit der Antwortpostkarte auf dem hinteren "Buchdeckel" gemeinsam. Es ist auch nicht ersichtlich, wann sie herausgegeben wurden. Einigen Broschüren ist Werbung für den Lorber - Verlag beigefügt.



Die jeweiligen Texte vermengen Bibelstellen mit Ausführungen von Lorber. Eine kritische Auseinandersetzung weder mit der Person Lorber noch mit seinen verqueren Ausführungen gibt es hier nicht.



Was auf den ersten Blick als zu viel verlangt erscheint, wird allein schon beim groben Querlesen als Mangel sichtbar; wie einen unbekannten Autoren verstehen, wenn seine Ideen nicht erklärt und theologisch, literaturwissenschaftlich, biographisch sowie ideen- und kulturgeschichtlich erklärt werden?



Bildlich gesprochen ist eine solche Selbstdarstellung ein Schuß in den Ofen.

