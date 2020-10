Anzeige

Literatur Hattingen

Wilfried Ruthmann: Hattingen und seine Umgebung Eine liebenswerte Stadt zum Wandern und Verweilen; Selbstverlag Hattingen 2012; 72 Seiten; ohne ISBN



Hattingen ist eine Ruhrgebietsstadt im Raum Bochum. Mit Burg Blankenstein, der Isenburg, Haus Kemnade und der hübschen Landschaft (um nur einige Beispiele zu nennen) bietet es zahlreiche Ausflugsziele und Wanderwege. Mit seinem Kartenmaterial und Farbfotos biete das vorliegende Buch einen guten Blick auf die sehenswerten Ziele.







Heimatverein Hattingen - Ruhr (Hrsg.): 400 Jahre Bügeleisenhaus Ein Lesebuch; BoD Norderstedt 2011; 168 Seiten; ISBM: 978-3-942614-03-0



Das Bügeleisenhaus in Hattingen ist 400 Jahre alt. In der Altstadt gelegen ist das Bügeleisenhaus eines der bedeutendsten Baudenkmäler vor Ort. Das vorliegende Buch stellt seine Geschichte vor.



Der Hattingen Heimatverein wurde 1921 gegründet. Seine Ziele: die Pflege von Tradition und Kultur sowie der Denkmalschutz und die Erforschung der Geschichte Hattingens. Das Bügeleisenhaus gehört dem Heimatverein seit 1955.



Das Buch bietet dasjenige Niveau, das ein Heimatverein bieten kann. Persönliche Erinnerungen und Sachinformationen verschmelzen miteinander und werden gut lesbar vermittelt. Das geringe Bildmaterial ist ein kleiner Wermutstropfen. Wer einen Bezug zu Hattingen hat, hält hiermit aber trotzdem gut gemachte heimatkundliche Literatur in den Händen.

