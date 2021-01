Anzeige

Landtag Thüringen

Thüringer Landtag (Hrsg.) Handbuch 7. Wahlperiode 2019 - 2024 Wahlergebnisse Abgeordnete Fraktionen Ausschüsse; Selbstverlag Erfurt 2020; 177 Seiten; ohne ISBN



Der Landtag ist sowohl Volksvertretung wie Gesetzgebungsorgan des ostdeutschen Bundeslandes. Wie der Titel schon vermuten läßt, stellt er sich in dieser Publikation selbst vor.



Die Broschüre hält, was der Titel verspricht. Die Abgeordneten werden umfangreich mittels Farbfoto sowie beruflicher, politischer und Kontaktdaten vorgestellt.



Formale Daten (z. B. zum Wahlergebnis, Aufbau und Arbeitsweise des Landtages und zur Landesregierung) kommen hinzu.



Diese Veröffentlichung kann natürlich nur eine Einführung in die Thematik sein. Wer tagesaktuelle Lektüre sucht, wird zu anderer Lektüre greifen müssen.



Eine solche Formulierung hört sich floskelhaft an, nicht wahr? Die Handbücher / Volkshandbücher ähneln einfach zu sehr, daß es schon müßig ist, auf die Unterschiede hinzuweisen. Wichtig ist eher die Aussage, daß hier politikwissenschaftliches Grundlagenwissen vermittelt wird, das in der Regel kostenlos beim Deutschen Bundestag bzw. den Landtagen erhältlich ist

