Rolf Vogeding: Museen im Nordwesten Band 4 Kreismuseum Syke Das Museum des Landkreises Diepholz; Isensee Verlag Oldenburg 1999; Isensee Verlag Oldenburg 1999; 80 Seiten; ISBN: 3-89598-619-4



Der Verlag möchte mit seiner Bücherreihe einen Überblick über die Museumslandschaft in der Region geben. Die Autoren stellen die Sammlungen der großen und kleinen Museen vor - das Kreismuseum Syke ist ein regionalgeschichtliches Museum. Dementsprechend stellt es den Alltag in einem ländlich-kleinstädtischen Raum zwischen Wester und Hunte vor. Mehrere historische Gebäude, ein großer Ausstellungsbau sowie ein Freigelände machen das Museum aus.



Der Museumsführer beschreibt Geschichte und Gegenwart das Ausstellung. Auf den ersten Blick ist exs ein durchschnittlich gemachtes und gut lesbares Werk. Wer sich als Lelser aber ein wenig in der Region auskennt, wird hier viele nützliche Informationen erhalten, die durch Schwarzweißfotos ergänzt werden.

