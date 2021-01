Anzeige

Kolumne: Willi Kissmer

Willi Kissmer wurde am 21.12.1951 in Duisburg gebore; der Rockmusiker und Maler starb dort auch am 27.7.2018. Die Band Bröselmaschine ging mit auf seine Initiative zurück. Zahllos sind auch die nationalen und internationalen Ausstellungen des Grafikkünstlers.



Ihm zu Ehren soll es - im Rahmen der Umgestaltung freier Flächen in Wanheim - eine Hommage an Kissmer an der Rheinuferpromenade geben. In wind- und wettergeschützten Pavillons soll es Hörstationen mit der Musik und Videostationen, die seine Konzertauftritt zeigen, geben. "Seine Musik ist weitestgehend noch nicht erforscht," wie Alt-Hartmann von der grünen Tann, Vorsitzender der Willi-Kissmer-Gesellschaft Wanheim-Angerhausen, berichtet. "Wir wollen sie erforschen und ihr so ein ehrendes Gedenken geben," betont er.



Und was ist mit der Bildenden Kunst, die Kissmer hinterlassen hat? Immerhin stand sie 25 Jahre lang im Zentrum seines Berufslebens. Auch daran haben die Mitglieder der Gesellschaft gedacht.



Auf dem ehemaligen Industriegelände, dort, wo früher "Rheinstahl" war, gibt es ein kleines Museum, das seine Grafik präsentiert. Kissmer sei einer der wenigen eingeborenen Duisburger Künstler, die überregional und international wahrgenommen wurden, so von der grünen Tann. "Wir müssen ihm ein ehrendes Denkmal setzen."

Gefällt mir