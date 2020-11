Anzeige

Kolumne Verband Reisender Staubsaugervertreter

Den Verband Reisender Staubsaugervertreter gibt es seit dem Jahre 1905. Seitdem hat er seinen Sitz in Gelsenkirchen. Rund 250 Betriebe mit 12.500 Mitarbeitern gehören ihm heuet an..



"Der Verband entstand in einer Zeit entstanden, als sich die privaten Haushalte elektrifizierten," berichtet Ottokar, der Vereinsvorsitzende. "Es war damals so üblich, daß fahrende Handelsvertreter von Haushalt zu Haushalt zogen und ihre Elektroartikel dem Haushaltsvorstand anbogen. Die Staubsaugervertreter waren der erste Berufsstand, der sich - ähnlich den Zünften - organisierte."



Elektrische Brotmesser? Schreibtischlampen? Elektrische Waagen? Teigmixer? Toaster? Waffeleisen? Taschenlampen? Wer Kleinteile wie diese braucht, ruft beim Verband an und bekommt Bezugsquellen genannt.



Gestatten: Theobald Siffelmann mein Name.Ich bin der Wikiband - Beauftragte der Landesregierung. Ich soll dieses elektronische Verbandsverzeichnis auf dem Laufenden halten. Viele dieser der Öffentlichkeit frei zugänglichen Seiten konnte ich schon fertigstellen und freischalten.



Ein paar Wirtschaftsverbände sind aber sehr knauserig mit hren Informationen. Der Verband Rheinischer Spiegelhersteller, Straußenei - der Züchterverband, der E-Sportsverband Niederrhein, der Fachkräfteverband Abwassertechnik, die Fachstelle Künstlerbedarf sowie der Regionalverband der Betreiber von Einkaufstempeln seien als Beispiele dafür genannt.



Wer kann mit Adressen und Informationen weiterhelfen? Ich bin ab morgen wieder zu erreichen. Heute muß ich noch zur Gemeinschaft ehrenamtlicher Tester von Gesellschaftsspielen. Nach langer Suche habe ich endlich einen gesprächsbereiten Ansprechpartner gefunden und kann ihn befragen.

