Kolumne: Schauwerbegestalter

Der Schauwerbegestalter ist ein staatlich anerkannter Beruf. Er gestaltet die anfallenden Dekorationen eines Geschäfts, Veranstaltungsortes usw; es geht dabei nicht nur um die Schaufenster, sondern das komplette Feld der öffentlich einsehbaren Bereiche.



Ursprünglich hieß der Beruf "Schaufenstergestalter", ab 1975 dann Schauwerbegestalter. Seit 2004 lautet die Berufsbezeichnung "Gestalter für visuelles Marketing".





Herr Mamasine?



Ja, Cheffe?



SIe sind doch Schauwerbegestalter. Richtig?



Genau, Cheffe. Warum?



Schauen Sie sich doch mal dieses Ladenlokal an!



Aber sicher doch. (5 Minuten später) Isse was, Cheffe?



Und ob was ist. Olaffe Mamasine arbeitet als Schauwerbegestalter bei einem großen Raumausstattungsunternehem, das auch hilft, Möbel zu beschaffen.



"Olaffe treibt mich regelmäß9g in die Weißglut," berichtet sein Chef René de la Schwarwänzelflirt. "Schauen Sie sich doch mal in meine mEinrichtungshaus um," fordert der französischstämmige Einrichtungshausbetrieber. Und was bekommt der Betrachter zu sehen? "Olaffe in allen Formen und Farben," wütet de la Scharwänzelflirt: "Es gibt Puppen von ihm in allen Größen, Farben und Dekorationsformen! Olaffe im Schlafanzug liegt in den Betten. In Wohnzimmer sitzt er auf Stühlen, Sesseln und Couches. Als Frau verkleidet - quasi als Olaffinchen - steht er vor Gardinen und Tapeten. Olaffe ist hier nicht als heißblütiger Liebhaber, präsent, sondern als eitler Gockel."



"Ja, und? Isse doch nicht schlimm," hält Mamasine dagegen. Und kann darauf verweisen, daß er mit dieser Methode auch scon Erfolge hatte. So sei die berühmte Aktionskünstlerin Lady Muckefuck schon mit ihrem Mann Lord Whisky bei ihm im Laden gewesen. Sie habe von dem vielgepriesenen Schauwerbegestalter gehört und wolle sich ihn nun persönlich ansehen, habe sie behauptet. "Die Frau hat doch aber nichts gekauf - so fett, wie sie ist, paßte sie doch gar nicht in unsere Couchgarnituren!" schimpft da de la Schwarwänzelflirt "Lord Whisky kaufen Aschenbecher, Zigarrenanzünder, Zuckerdose und Kerzenhalter," hält Mamasine dagegen.



Die Diskussion könnte stundenlang so weitergehen. Vielelicht gibt es ja bei Ihnen vor Ort vergleichbare Läden, die ähnlich gestaltet sind.

