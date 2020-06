Anzeige

Kolumne: Raumausstter in Langenfeld

Raumausstatter sind ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Sie polstern und bespannen Möbel, verlegen textile Bodenbeläge, verwirklichen Fensterdekorationnen, tapezieren und montieren Sicht-, Licht- und Sonnenschutzvorrichtungen. Hier geht es also um Innendekoration.



In Langenfeld beginnt in diesen Tagen die Bergische Landesschau, die bekanntlich alle 2 Jahre stattfindet.



Kultur gibt es natürlich, auch kulinarische Spezialitäten. Doch die Leistungsschau von Handel und Industrie steht dabei im Vordergrund.



Kunsthandwerk und Schmuck gibt es zu sehen, Bekleidung, Fotoapparate, Mobilfunk und Elektronik - der inhaltiche Schwerpunkt liegt aber eindeutig auf dem Raumausstatter-Handwerk. "Wir möchten das traditionelle Handwerk in diesem Jahr in den Vordergrund stellen," so die Messe und Landesschau Grafschaft Berg Betreibergesellschaft.



WIe sieht es in einem Indianer-Wigwam und einem Iglu der Eskimos aus? WIe gestaltet man ein orientalisches Harem bzw. Herrengemach? Wohnen früher und heute - Wohnungseinrichtung im Laufe der Zeit. Wie wohnen wir in Zukunft?



"Sie merken es an den Fragestellungen: Es geht hier nicht um optimale Büroeinrichtung," erklären die Organisatoren ihr Konzept. "Wir möchten den privaten Konsum anregen und fördern. Die teilnehmenden Betriebe können bei uns ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Die Landesschau ist schließlich auch eine Leistungsschau, als Welt der Möglichkeiten gedacht."

