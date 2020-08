Kolumne Metzger

Anzeige

Der Metzger ist ein alter, traditioneller Ausbildungs- und Handwerksberuf. Metzger schlachten Tiere und stellen aus ihnen Fleisch- und Wurstwaren her.





Metzger sind Schweine

sie kennen Gnade keine



Metzger sind Schweine

sie mögen Tiere: keine





Aufstand im Schlachthof. Revolution bei den Bauern! Edelgard das Vorzeigeborstenvieh weigerte sich standhaft, sich eine Betäubungsspritze setzen zu lassen und danach ein Opfer des Schlachtermessers zu werden. "Ich lasse das nicht mit mir machen," grunzt sie aufmüpfig. Und warum nicht? "Ich bin doch noch jung. Ich habe noch nicht genug Ferkel bekommen." Wenn wir aber noch länger mit dem Schlachten warten, wird Dein Schweinefleisch zäh und ungenießbar. "Sieh es mal wie beim Rheinischen Sauerbraten. Da nimmt man ja als Köchin auch älteres Pferdefleisch und legt es lange genug in Marinade ein." Also bitte - Pferdemetzger sind ja inzwischen auch ausgestorben. "Siehst du: Mit den Schweinemetzgereien wird es bald auch so sein."



Die Diskussion zwischen dem Metzger und Edelgard ging noch einige Zeit so weiter. Als Theobald der Metzger zum Narkosehammer griff, ergriff Edelgard die Initiative, sprang ihm an die Brust, warf ihn um und ergriff zum zweiten Mal etwas: nämlich - die Flucht.



Seithaben haben viele bäuerliche Betriebe ein sehr handfestes Problem, zumindest dann, wenn sie sich auf die Schweinezucht und Schweinemast konzentiert haben: Herdenweise befreiten sich die Tiere aus den Ställen und ziehen seitdem marodierend durch die Felder und Wiesen.



"Ich bete zu meinem Schöpfergott, daß diese Landplage nicht auch auf Kühe, Pferde, Meerschweinchen und Goldhamster überfreift," jammert Bauer Egbert. "Stellen Sie sich doch mal vor, unsere Schafe und Lämmer müßten auf einmal in freier Wildbahn überleben. Die würden doch schon nach der ersten Nacht bei uns anklingeln und anfragen, ob wie wieer auf unseren saftigen Weiden grasen dürfen, so hilflos, wie die sind."

