Kolumne: Korschenbroich

Korschenbroich heißt eien Gemeinde am linken Niederrhein. Sie wurde in diesem Jahr als "fahrradfreundlichste Gemeinde des Niederrheins" ausgezeichnet.



Was war passiert? Hier hatte im vergangenen Jahr die Niederrhein-Rundfahrt Emmerich-Voerde-Dinslaken-Duisburg-Düsseldorf-Neuss-Mönchengladbach-Wesel-Kleve stattgefunden.



Die örtliche Zweiradmechaniker-Innung hatte mit mehreren Veranstaltungen auf ihren Beruf aufmerksam gemacht. Ihr Ansatz: "Wer gerne an Autos bastelt, hat auch ein Händchen für Motorräder."



Viel entscheidender war aber eine Aktion des Kreissportbundes. "Zeigt her eure Räder" hatte der gefordert. Und es kamen Laufräder, Mountain-Bikes, Hochräder, Tandems, Fahrräder mit Hilfsmotoer, Liegeräder, Dreiräder und viele Spezialkonstruktionen. "Es war eine machtvolle Demonstration der Pedalritter," ist von dem Organisationsteam zu hören.



Nun ist es die Lokalpolitik, mit der man so seine Schwierigkeiten hau. "Es fehlen Radwege in der Innenstadt. Und es könnten auch mehr und besser ausgeschilderte Radwanderwege geben," so die Sportpolitik.er

