Kolumne: Kloster Saarn

Kloster Saarn ist ein kulturelles, katholisch-kirchliches und touristisch interessantes Zentrum in Mülheim / Ruhr. Der örtlche Pater Melchior Balthasar ist jetzt mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Öffentlichkeit getreten.



"Jedes ordentliche Schloß hat ein Schloßgespenst," führt der Geistliche sein Anliegen aus. "Uns in Saarn fehlt ein Kirchengespenst. EInes, das die Flaschen mit dem Meßwein austrinkt. EInes, das plötzlich und unerwartet die Kerzen ausbläst. Eines, das die überzähligen Hostien aufißt, den Weihrauch versteckt, dem Organisten Streiche spielt und vielen anderen Unsinn anstellt."



Wie er denn auf dieses Ansinnen kommt? So lautet die naheliegende Frage. Auch darauf weiß der Gemeindepfarrer, der nach den Heiligen Drei Königen benannt ist, eine Antwort. "Ich bekomme regelmäßig anfragen von Gruppen - auch aus den Niederlanden - nach einer Führung. Bislang mußte mein Küster einen Ventilator anstellen, wenn Weihrauch durch den Kirchraum wabern oder die Kerzen ausgeblasen werden solletn. Der Mann geht in absehbarer Zukunft aber in den Ruhestand. Da brauche ich kompetente Verstärkung."



In diesem Augenblick beginnt ein dramatischer Effekt. Das Licht geht aus. Die Orgel spielt wie von Geisterhand eine düstere Melodie. Und über dem Altarbereich ist ein offensichtlich lächelndes Kaupenmännchen zu sehen. "Oh ja," schärmt Melchior Balthasar. "Gott hat offenbar meine Gebete erhört."



Viele Kinder

sind Pfadfinder

ihre Phantasie

verläßt sie nie

wie wird Kirche interessant?

malt man den Teufel an die Wand

die Orgel ist altmodisch

sie spielt zwar melodisch

aber nie beschwingt

da wird nicht gelinkt!

die Kerzen spenden Schein

dazu trinkt man Wein

das alles ist so grell

düster ist die Lösung

wie eine Liebkosung

schwarzer Wein, schwarze Kerzen

das kommt von Herzen!



Pater Melchior Balthasar ist verzweifelt. Sein Wunsch ist wahr geworden: Es gibt ein Kirchengespenst. Kaspar - so sein Name - spielt aber andere Streiche als verwünscht.



Die Kerzen sind jetzt schwarz, die Fenster rußgeschwärzt. Und Weihrauch? Na ja, da hat ja wohl jemand Gras und Haft in Brand gesetzt. Was jetzt tun? Ich brauche einen Exorzisten, also einen Teufelsaustreiber. Der vertreibt Kaspar schon.





Der Exorzist

tanzt den Twist

mit der Gemeine

damit macht er sich Feinde

das ist zu flott

kommt nicht von Gott

sollen wir es wagen

die Messe selber tragen

ohne Kaspar, ohne Ordinierten

dahin die Gedanken schwirrten

doch die Lösung kam sehr schnell

durch Höllenhundgebell

Hitze, Wärme, Feuer

war`n die Ungeheuer

versengten Bänke

und die Schränke

das ist häßlich

Renovierung unerläßlich.



Kaspar ist umgezogen. Darüber kann sich Melchior Balthasar inzwischen freuen. Der Brand, den die jugendlichen Gespensteranbeter leichtsinnigerweise verursachten, ist gelöscht, die Brandschäden beseitigt. Kaspar ist seitdem nicht mehr gesezen worden

