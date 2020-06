Anzeige

Kolumne: Kleinenbaum

Kleinenbaum heißt der neue Stadtteil im Duisburger Süden. "Er ist schon was ganz Besonderes," berichtet Bezirksbürgermeister Valentin Gökhan. "Dort gibt es nämlich die Antigravitation."



"Antigravitation? Antigravitation? Was ist das?" So fragen nun die unbedarften Zeitgenossen. Um es kurz zu machen: Gravitation zieht an. Antigravitation stößt ab.



Was ungeahnte, weil unbekannte Effekte mit sich bringt. Die Häuser schweben mehrere Meter über dem Boden und sind doppelt so breit wie gewöhnlich. Sie werden durch Kraftfelder zusammengehalten. Die Menschen, die dort wohnen, unterliegen auch der Anti-Gravitation - sie schweben immer ein paar Zentimeter über dem Fußboden. "Sie müssen schon aufpassen, wenn Sie durch Großenbaum laufen," berichtet Gökhan. "Tauchen plötzlich Füße und Beine vor Ihnen auf, ist ein Kleinenbaum-Bewohner aus dem Haus getreten und sinkt gerade zur Erde. Dann holen SIe bitte eine Leiter und ermöglichen ihm die Rückkehr."

