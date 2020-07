Anzeige

Kolumne: Fluggerätmechaniker

Der Fluggerätmechaniker ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Es gibt ihn in den Fachrichtungen Instandhaltungstechnik, Fertigungstechnik und Triebwerkstechnik. Der Fluggerätmechaniker baut Flugzeuge, Hubschrauber, Luftschiffe, Raketen, Drohnen oder Triebwerbe.



Ich bin verliegt, so schrecklich verliebt. Elvira heißt die Dame meines Herzens. Mein Leben könnte so schön sein, wäre ja wäre a nicht diese schreckliche, nagende Eifersucht. Wie heißt noch mal die Redensart? Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.



Elvira geht arbeiten; sie arbeitet in einem Büro. Außerdem ist sie in einem Kegelclub. Ich kann es kaum ertragen, wenn sie weg ist. Ist sie dann mit anderen Männern zusammen, wenn nichtz gar d e m einen Mann zusammen? Betrügt sie mich? Hat sie einen Liebhaber? Fragen über Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte



Man gut, daß es meinen Freund Gerd gibt. Er ist Flugzeugbauer. Und wird mir sicher helfen können. "Ja, ich habe tatsächlich etwas für dich in petto," antwortet er. "Schau dir doch mal diese kleine Drohne an. SIe sieht aus wie eine kleine Fotokamera und ist doch ein kleines technisches Wunderwerk. Du zeigst der Drohne, was sie suchen soll, und sie findet es eigenständig. Die Batterie hält viele Stunden. Die leistungsstarke Funktechnik stellt sicher, daß die Fotos auch alle bei dir ankommen. Aber warum fragst du?" - "Ach, ich möchte wisen, was Elvira so treibt, wenn sie nicht zu Hause ist." - "Ja, okay. Aber mißtraut ihr euch?" - "Keine Ahnung. Warum fragst du?" - "Weil sie gestern auch bei mir war und so ein Geräte haben wollte." Sollte sie etwas ebenso eifersüchtig sein?



Ich werde mich mal zu meiner Sexpuppe legen. Was ist das für eine Fliege? War die vorhin auch schon hier. Warum blinkt die so? Und woher weiß die immer schon vorher, wohin ich schlagen werde?

Gefällt mir