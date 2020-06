Anzeige

Kolumne Fachkraft für Postdienstleistungen

Die Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Er arbeitet in der Auftragsannahme, Umschlag und Zustellung von Postsendungen, Paketen und Päckchen.



Briefe der Liebe

sind Zeugen der Triebe



Doch für mich sind sind sie eine Last

bei meiner täglichen Hast



sie wiegen schwer

bis mein Korb ist schwer



ich bin Briefträger

nicht Hormonjäger





Ach, waren das noch Zeiten, als es die gute alte Bundespost noch gab. Da konnte man dem Kunden sagen, sie möchten doch bitte nicht so viele Briefe auf einmal aufgeben, vor allem dann nicht, wenn man früh Feierabend machen möchte.



Bergisch Gladbach ist eigentlich ein kleiner unbedeutender Ort im Bergischen Land. Die Alte Papiermühle ist der kulturelle Höhepunkt vor Ort.



Doch nun ist Bergisch Gladbach ein Hochschul-Standort für wissenschaftliche Forschung geworden. Das Institut zur Erkundung des Briefwesens öffnete in den vergangenen Tagen seine Türen.



"in meiner Zeit als Postbote und Briefträger konnte ich so viele schlecht, weil stümperhaft geschriebene Liebesbriefe lesen, daß mir die Haare zu Berge gestanden haben," berichtet Ottomar Oskar, der Institutsleiter.



Es soll aber nicht nur um Liebesbriefe gehen. Auch offene Briefe, Geschäftskorrespondenz und der elektronische Postverkehr sollen wissenschaftlich erforscht werden. Werden Schreibmaschinen noch gebrauch? Oder gehören sie ins Museum? Wie gestaltet man elektronische Briefge richtig?



"Der Kollege Computer hat nicht nur die Büroberufe revolutioniert. Auch die Fachkraft für Postdienstleistungen steht vor Herausforderungen. Was wird sie in Zukunft austragen? Werbung? Werden die Kästeblättchen jetzt billig per Post verschickt? Liefern sie eilige Medikamente aus? Wird es auch wieder die alten Geldbriefträger geben? Werden sie Brillen zu Bildversendemöglichkeiten umfunktionieren? Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

