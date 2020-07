Anzeige

Kolumne: Denksport

Wanheimerort ist ein Stadtteil im Duisburger Süden. Dort werden nun zum ersten Mal die Duisburger Tage des Denksports ausgerichtet.



"Es kann doch nicht sein, daß uns der Norden bevorzugt wird und die Tage des Denksportsewig und 3 Tage nur in Beeckerswerth stattfinden," begründen lokale Sportpolitiker den Ortswechsel. "Jetzt ist auch der Süden mal an der Reihe."



Und was wird geboten? Es gibt Wettbewerbe im Rätselraten (Kreuzworträsel, Silbenrätsel, Sudoka), Wettrechnen, Strategiespiele (Schach, Dame, Kniffel) und sonstige Denkspiele (z. B. Buchstabengitter, Bildervergleichen, Bilderrätsel, Geocatching, Schnitzeljagden) - also alles Aktivitäten, wo es es nicht hirnlos auf das "Höher, Weiter, Schneller" ankommt.



Da Wanheimerort keine ausgeprägte Veranstaltungsszene hat, werden die Veranstaltungen hauptsächlich in (Speise-)Gaststätten stattfinden, berichten die Veranstalter und betonen aber auch: "Es sollen aber nicht nur die Gastwirte etwas davon haben. Es soll auch der Zeitschriften- und insbesondere der Spielehandel davon profitieren. Es wird dementsprechend Verkaufsveranstaltungen nach den Wettbewerben geben. Wir denken auch über eine dezentrale Messe für Gesellschaftsspiele nach. Unsere Einzelhändler können sich dort selbst und ihre Neuheiten präsentieren. Die Messe soll FairPlay - PlayFair heißen, neue Spielmöglichkeiten eröffnen sowie den Zugang zur Herzensbildung und sozialem Miteinander erleichtern."

