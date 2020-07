Anzeige

Kolumne: Brunnenbauer

Der Brunnenbauer ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Wie der Name schon sagt, stellt er Brunnen her. Das reicht vom Erdaushub über das Installieren der Wasserfördertechnik bis hin zum Einbau dekorativer Elemente.



Duisburg hat seine Brunnenmeile, Sie liegt in der Fußgängerzone in der Innenstadt. Der Pleitegeier von Nike de St. Phalle ist dabei ein echter Hingucker.



"Unsere Innenstadt ist viel zu öde," behauptet Dinslaken von sich selbst. "Wir wollen auch eine Brunnenmeile, viel schöner als die in unserer südlichen Nachbarstadt."



Was also tun? Genau: Bernward Schnösel-Süttenwald ist Professor für Stadtdesign und Stadtkunst, ein Top-Star in seinem Fach. "Er soll zusammen mit Künstlern von der städtischen Kunstakademie ein Konzept entwickeln, wie die Brunnenkunstmeile Dinslaken-Mitte - so der Arbeitstitel - aussehen soll," ist vom Stadtplanungsamt zu hören.



(Gedanken eines Unternehmers)



Moment mal! Es geht hier bestimmt nicht um Kunst und Stadtverschönerung. Mal sehen, ob ich da etwas machen kann. Ich werde mal sehen, ob ein paar Kollegen von mir buddeln können, und Ahnung von Spaten, Hämmern, Schubkarren, Bohrern und Elektronik haben. Die werde ich dann als Tiefbaufachleute und Brunnenbauer einstellen, sobald ich mein Gewerbe als Brunnenbauer angemeldet habe.





(in der städtischen Gewerbeanmeldestelle)



Komischer Typ, der da eben ein Gewebe angemeldet hat. Will auf Brunnenbauer machen, ist aber nicht vom Fach. Ob der wohl einen Gesellen hat, der Brunnenbauer ist? Keine Ahnung. Ich werde mal unsere Gewerbeaufsicht aktivieren und zu ihm schicken.





(ein Zeitungsartikel)



Irgendetwas ist faul im Staate Dänemark. Nein, um genau zu sein: in der Stadt Dinslaken. In der innerstädtischen Fußgängerzone wird nicht nur eine Brunnenmeile gebaut. In vielen Gärten wird gebuddelt. Unternehmen weisen vor ihren Türen Baustellen und Erdlöcher auf. Und ansonsten häßliche Freiflächen werden gerade verschönert.



Woher kommt diese plötzliche Bauwut? So fragt sich mancher Zeitgenosse. "Für uns steckt eine etwas dubiose Brunnenbau-Firma dahinter," ist von der städtischen Wirtschaftsförderung zu hören "`Onkel Dagobert und die Panzerknacker´ heißt sie. Firmeninhaber ist ein gewisser Dagobert Nepomuk Dackelmann. Formal kann er Aufträge für seine Arbeiten vorweisen. Notwendig sind viele nicht."

