Anzeige

Kolumne Bitkom

Der Bundesverband Informationswirtschaft , Telekommunikation und neue Medien ist eine Lobbyorganisation, die 1999 in Berlin gegründet wurde und heute dort auch noch ansässig ist. Die Bitkom Servicegesellschaft sowie die Bitkom Research gehören zur Unternehmensgruppe.



Der Interessenverband vertritt rund 2.700 Mitglieder. Studien und Grundsatzpapiere, Leitfäden, neue Geschäftsmodelle sowie Konzepte in Bereichen wie Recht, Sicherheit, Wirtschaft , Technologien oder Start-Ups gehören zur Arbeit für die rund 2.700 Mitglieder.



Der Deutsche Forscher- und Entwicklerpreis wird alljährlich von der BITKOM vergeben. Austragungsort der Preisvergabe ist der westfälische Ort Bad Oeynhausen.



In der Sparte "Technik" erhält die Firma WilllTec den ersten Preis. Das Forschungsunternehmen stammt aus dem Ort Willich, der bekanntlich ganz in der Nähe von Krefeld liegt..



"Wir habe einen ganz speziellen Chip entwickelt," berichtet Ariane Tabellus, die Chef - Ingenieurin und Hauptentwicklerin des erfolgreichen Unternehmens. "Es handelt sich dabei um einen Gedächtnischip, der extrem leistungsfähig ist."



Der Chip ist in 2 Sektoren untergliedert. Die erste Sektion enthält alle Sachinformationen, die ein Mensch für seine Berufstätigkeit braucht . In der zweiten Sektion sind alle privaten Erinnerungen abgespeichert - bei Bedarf kann eine Person also Auskunft über jede Millisekunde ihres Lebens geben. Über eine Schnittstelle ist der Chip mit dem menschlichen Gehirn verbunden.



Ariane ist eine Transfrau. Vor ihrer Geschlechtsumwandlung hieß sie Marc Aurel Tabellus. Bei der Operation wurden auch alle Gedächtnisteile aus ihrer "Männerzeit" im Gehirn gelöscht und auf den gleichzeitig eingepflanzten Gedächtnischip übertragen. "Ich kann also schon meine beiden Lebensphäsen miteinander vergleichen.



Seit sie Esther Y--J. kennengelernt hat, bereut sie aber ihre Geschlechtsangleichung. "Olivia ist ja so süß. Ich bin schwer verliebt, aber nicht lesbisch. Was soll ich nur tun... ?"



Sich in die weiteren Projekte stürzen, natürlich, was sonst? "Ein Chip, der Hunger und Durst sowie die Verdauung steuert, ist in der Erprobungsphase. Ein Gedankentelefon in der Planung, ein Sex-Chip, der unsere Libido und funktionalen Körperaktivitäten stuert, angedacht. Wir suchen schon die entsprechende Probanden dafür."



Wir dürfen gespannt sein - es tut sich was am Niederrhein.

Gefällt mir