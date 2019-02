Junges Rheinland im Museum Kunstpalast

heißt die Sonderausstellung, die anläßlich des 100. Geburtstages des Bauhauses derzeit im Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu sehen ist. Die Künstlervereinigung, der zu ihren Glanzzeiten rund 300 Künstler aus den unterschiedlichsten Sparten angehörten, existierte in den Jahren 1922 - 1933.Otto Dix, Max Ernst, Lotte H. Prechner, Gert H. Wolheim und Heinrich Nauen seien beispielhaft für die 12 Künstler, die hier gezeigt werden, genannt. Es gibt hauptsächlich Malerei, Zeichnung und Bildhauerei zu sehen.Die Ausstellung mag zwar von Fläche her überschaubar sein, ist aber durchaus sehenswert.